La Guardia Costera y las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) reportaron esta mañana la búsqueda de dos kayaqueros que, supuestamente, desaparecieron ayer, miércoles, cerca de las costas de Yabucoa.

La misión se activó luego que un hombre llamó, a eso de las 6:20 p.m., al Sistema de Emergencias 9-1-1 para alertar que había visto a dos personas intentando llegar a la orilla del área de la playa El Cocal.

La querella levantada en la Policía establece que el querellante alegó que, cuando vio a las dos personas, el oleaje estaba fuerte, las condiciones del tiempo estaban deterioradas y estaba oscureciendo.

El portavoz de la Guardia Costera en Puerto Rico, Ricardo Castrodad, validó que la búsqueda sigue activa, pero resaltó que existe mucha incertidumbre sobre si, en efecto, hay dos personas desaparecidas.

“Hay una respuesta y nosotros respondemos a estas situaciones como cualquier otro caso de búsqueda y rescate. Así que, desde ayer, hemos tenido nuestros helicópteros buscando en la zona de Yabucoa y hay embarcaciones de FURA y tenemos un barco de patrulleros del Coast Guard, pero, por otra parte, no tenemos información. Todas estas agencias están haciendo un esfuerzo, pero no hemos recibido reportes de familias o amigos de alguien desaparecido o que no ha regresado a su hogar”, aseveró el funcionario.

“Nos hemos encontrado, o por lo menos de parte del Coast Guard, no hemos recibido información de ninguna otra agencia de que hayan encontrado vehículos o pertenencias que pudieran estar relacionadas con dos individuos que salieron a kayakear”, añadió acerca de las dudas que han surgido durante la búsqueda.

Actualmente, las agencias están realizando un esfuerzo en conjunto para dar con los presuntos desaparecidos tanto por tierra como por aire y mar adentro, cerca de dicho pueblo.

Castrodad indicó, además, que tampoco saben si buscan a personas adultas, jóvenes, locales o turistas.

Hay un barco patrullero y dos helicópteros de la Guardia Nacional asignados a la misión, junto con embarcaciones de FURA.

“Nosotros, mientras todo se continúa investigando, seguimos trabajando esta situación como cualquier otro caso de rescate y con la intención de poder encontrar a personas con vida. Pero no hemos tenido ningún avistamiento”, apuntó.

Adelantó, asimismo, que, si en las próximas horas no avistan pertenencias dejadas cerca del lugar o reciben detalles de potenciales familiares de los supuestos desaparecidos, abortarían la misión de búsqueda.