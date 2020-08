La familia de Arellys Mercado Ríos conmemoró ayer el primer año de su muerte tras haber sido asesinada en horas de la noche del 18 de agosto de 2019, por un disparo en el cuello tras una alegada discusión por un teléfono.

Su madre Nitza Ríos, quien ha estado presente en cada etapa judicial del caso, se expresó confiada en que prevalecerá la justicia aunque tarde la conclusión del caso en el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, donde se dilucida.

“Ayer precisamente se cumplió un año de la muerte de mi hija y estuvimos en el camposanto con un grupo de amigos conmemorando ese aniversario de un año que realmente pasó rápido”, expresó Ríos en una entrevista radial (Radio Isla 1320).

“Yo asumo que ahora con el atraso que hay en términos de la pandemia y los casos que asumo que hay muchos es posible que se tarde, pero seguimos confiados en que papa Dios hará justicia y que el plan no va fallar. Será ejecutado en el plan de Dios. Aunque mucha gente ven las cosas espirituales que son tardía o que no son lo más rápido posible, pero yo sí le creo a Dios y todo se va a dar en el tiempo de él. De verdad, nada me va a devolver a mi hija sea rápido o más lento el caso”, abordó.

PUBLICIDAD

Por la muerte de Arellys está acusado Jensen Medina Cardona, de 34 años, quien también se encontraba en la marina de Fajardo y que, según la fiscalía, fue quien haló el gatillo contra Mercado Ríos luego de una discusión por un teléfono celular.

El Ministerio Público en este caso lo componen los fiscales Eduardo Beale, Jaime Perea y Dianette Aymat

Medina Cardona enfrenta cargos por asesinato en primer grado y dos violaciones a la Ley de Armas, por los que se declaró no culpable.

Las expresiones de Ríos se dan, incluso, en momentos en que el tribunal declaró no ha lugar la solicitud de la defensa del acusado de recuperar su derecho a un juicio por jurado.

La defensa de Medina Cardona la componen los abogados Jorge Gordon Menéndez, Orlando Cameron Gordon y Jorge Gordon Pujols.

La jueza Gema González, quien preside el juicio, determinó que la petición no procede debido a que Medina Cardona renunció a un juicio por jurado “válidamente”. El juicio debe reanudarse el próximo 26 de agosto.

El juicio ahora será resuelto por tribunal de derecho lo que significa que la determinación de culpabilidad del acusado quedará en manos de la jueza González.

Sin embargo, Ríos reconoció que desconoce los términos y lo que implica tener un juicio por jurado o por tribunal de derecho, por lo que se limitó a insistir en que solo espera porque se haga justicia.

“Escuché en estos días que están solicitando que sea a través de jurado, pero realmente en esa parte eso es algo entre ellos. Si vamos a ver me da lo mismo que sea por jurado o por juez. No conozco mucho de cuál sería la diferencia de una y otro, porque si vamos a ver los testigos serán lo mismo y el caso seguirá su curso”, manifestó.

PUBLICIDAD

La madre de Arellys Mercado agradeció los mensajes que ha recibido del pueblo y pidió que continúen las oraciones para la conclusión del caso lo más pronto posible.