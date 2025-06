“Yo me enteré que mi hermana no aparecía porque mi prima, que es contémporanea con ella, me envió el primer reporte por Facebook. Ahí, yo llamé a su mamá, que me crió desde los cinco años... Mi mamá estaba en llanto porque la nena no nos llama. Ella dice que siempre las llama y que no las ha llamado”, relató a El Nuevo Día, vía telefónica, la hermana de González Negrón, Grace González, quien reside en Georgia.