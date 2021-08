El asesinato de Carlos Isander Betancourt Ramos, un adolescente de 15 años ultimado a tiros en la tarde del pasado martes, pudo haber sido motivado por rencillas entre dos puntos de droga, resaltó este jueves el teniente José Padín Fernández de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

El oficial le indicó a El Nuevo Día que para confirmar dicho móvil, el agente investigador del caso, Nolasco Pizarro, evalúa si el occiso está relacionado a un asesinato de un joven de 19 años el pasado sábado en la carretera PR-858 del barrio Cacao, en el mencionado pueblo.

“No descartamos que (el asesinato) haya sido (motivado por) rencillas por grupos rivales o que esté ligado al trasiego de drogas. No descartamos que pueda estar involucrado por incidentes previos de delitos como asesinatos, porque tenemos investigaciones abiertas del sábado donde pudiese estar, pero no está confirmado”, explicó el teniente vía telefónica.

Betancourt Ramos fue asesinado de múltiples tiros a eso de las 3:16 p.m. del pasado martes en la carretera 859 del sector Arrayanes en Trujillo Alto.

La investigación preliminar de la Policía establece que el adolescente llegó conduciendo en un Toyota Echo, color gris y del año 2001, propiedad de su madre, hasta el lugar donde su asesino o asesinos lo esperaban.

“Él fue encontrado en el lado del conductor. Según la investigación, él apenas llegaba cuando lo acecharon y lo ultimaron”, señaló Padín Fernández.

El teniente resaltó que la cantidad de disparos que presentaba el cuerpo del occiso eran “múltiples y no se podían contar”. El carro en el que viajaba también recibió varios disparos de bala.

Además, no se descarta que el crimen lo ejecutaron dos o más personas, debido a que en el lugar se recuperaron casquillos de bala calibre .40 y calibre .223. Mientras, dentro del vehículo se ocupó una pistola Glock, calibre 9 milímetros, modelo .45; varios cargadores, y una picadura de marihuana.

Sobre el asesinato del joven de 19 años del pasado sábado y su relación con Betancourt Ramos, el teniente indicó que la investigación del primer crimen no descarta que el adolescente sea el presunto sospechoso de ejecutar a Onix Jeiryel Santana Delgado.

Hasta ahora, el agente a cargo de la investigación entrevistó a varios familiares y vecinos cercanos del lugar donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, las entrevistas no precisaron ningún detalle crucial que ayude al desarrollo de la pesquisa.

El teniente, incluso, mencionó que no han recibido colaboración de la población con relación a este crimen.

No obstante, la Uniformada evalúa ocupar el pietaje de cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos para identificar personas de interés por el asesinato de Betancourt Ramos.

El adolescente poseía, además, expediente criminal por varias faltas administrativas por violación a la Ley 22 (Tránsito), por conducir sin licencia aprobada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Según datos de la Policía, cuatro menores de edad fueron asesinados en lo que va de año en la zona policiaca de Carolina. La investigación de los casos considera múltiples circunstancias que habrían motivado el crimen, entre ellas el narcotráfico.

Las cuatro víctimas mortales reportadas en Carolina son: un joven de 17 años asesinado el pasado 9 de marzo; un joven de 16 años asesinado el 29 de julio; y dos jóvenes de 15 años asesinados el 7 de junio y 24 de agosto, respectivamente.