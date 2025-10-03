La Policía busca a adolescente reportado como desaparecido en Trujillo Alto

La Policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de un menor de 17 años, identificado como Odette Rubén Vélez, reportado como desaparecido el 29 de septiembre en Trujillo Alto.

Odette Rubén Vélez, residente en el barrio Saint Just, fue reportado como desaparecido por una supervisora del Departamento de la Familia, y fue descrito como de tez blanca, con una estatura de cinco pues con cuatro pulgadas (5′4″), un peso aproximado de 120 libras, ojos marrones y cabello castaño claro.

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta sin mangas color negra, pantalón largo gris y sandalias negras. Vélez, presuntamente, se evadió del lugar y abordó un vehículo Toyota Yaris azul, con tablilla JJG-530, conducido por una mujer adulta.

Si usted posee información que ayude a la Policía a localizar a Vélez, puede llamar a la línea confidencial en el 787-343-2020, o llamar a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2463 y 2464. También puede llamar a los agentes del CIC de Carolina al 787-257-7500, extensión 1610.

