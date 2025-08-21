Opinión
21 de agosto de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Policía busca a sujeto imputado de violencia doméstica en Naranjito

Según la querellante, el hombre la amenazó con hacerle grave daño corporal mediante mensajes de texto

21 de agosto de 2025 - 2:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se le radicó un cargo en ausencia a Richard Abdiel Rodríguez Cotto, de 23 años y residente de ese municipio, por maltrato mediante amenaza, en violación de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

El Negociado de la Policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de un sujeto imputado de violencia doméstica contra una mujer, en hechos reportados en Naranjito.

La Oficina de Prensa de la Uniformada indicó que la jueza Yara Santos Padilla, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto en ausencia contra Richard Abdiel Rodríguez Cotto, de 23 años y residente en Bayamón, por maltrato mediante amenaza, en violación de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54).

Tras analizar la prueba durante la vista celebrada el 11 de agosto, Santos Padilla, tras su determinación, fijó una fianza $70,000 y expidió la orden de arresto contra Rodríguez Cotto.

Según la investigación de la Policía, entre el 4 y el 10 de agosto, la víctima indicó que el imputado, presuntamente, la amenazó, mediante mensajes de texto y mensajes de voz, con ocasionarle “grave daño corporal”.

De momento, la Uniformada no especificó qué relación tiene la víctima con el presunto agresor.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoViolencia domésticaNaranjitoTribunal de Bayamón
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
