La Policía busca a sujeto imputado de violencia doméstica en Naranjito

El Negociado de la Policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de un sujeto imputado de violencia doméstica contra una mujer, en hechos reportados en Naranjito.

La Oficina de Prensa de la Uniformada indicó que la jueza Yara Santos Padilla, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto en ausencia contra Richard Abdiel Rodríguez Cotto, de 23 años y residente en Bayamón, por maltrato mediante amenaza, en violación de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54).

Tras analizar la prueba durante la vista celebrada el 11 de agosto, Santos Padilla, tras su determinación, fijó una fianza $70,000 y expidió la orden de arresto contra Rodríguez Cotto.

Según la investigación de la Policía, entre el 4 y el 10 de agosto, la víctima indicó que el imputado, presuntamente, la amenazó, mediante mensajes de texto y mensajes de voz, con ocasionarle “grave daño corporal”.