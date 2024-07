La Policía cuenta con una identificación extraoficial del hombre asesinado en el expreso Baldorioty de Castro

Padín Fernández añadió que también ocuparon una pistola, cuya marca y calibre no fueron especificados, en el interior del vehículo donde murió la víctima, y que próximamente determinarán si el occiso tenía una licencia para portar la pistola. La Jeep Patriot impactó y arrastró, por varios metros un letrero temporero de precaución que se colocan en zonas bajo construcción.

“Toda la escena cuenta con (la cobertura de) cámaras de seguridad, así que estamos en el proceso de recopilar ese pietaje para ver cómo se desarrolló el incidente. Ocupamos un arma de fuego en el interior del vehículo de la víctima, pero está bajo investigación si le pertenecía. Entendemos que la víctima no llegó a disparar, pero todavía es muy temprano para decir con certeza (si disparó o no). La escena es como de unos 50 metros (unos 165 pies) de extensión ”, dijo Padín Fernández.

En cuanto a si la víctima, basado en la identificación extraoficial, posee expediente en el Negociado de la Policía, Padín Fernández explicó que “pudimos observar que habían casos, pero son casos que no habían comenzado, pero que no tenían disposiciones finales en los tribunales. Vimos un caso de violencia doméstica, preliminarmente. Pero el detective a cargo no ha podido examinar aún el récord completo”.