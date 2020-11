Hato Rey - El Negociado de la Policía lanzó este martes una nueva campaña publicitaria para crear conciencia sobre el peligro de los disparos al aire y así evitar cualquier muerte o tragedia durante los días festivos en Navidad y Año Nuevo.

Bajo el lema “Disfruta la Navidad sin balas perdidas” la Uniformada y el Departamento de Seguridad Pública iniciaron su campaña anual de “Ni Una Bala Más al Aire” que este año está enmarcada en la pandemia del COVID-19, por lo que los elementos publicitarios se limitarán a los medios electrónicos y redes sociales para evitar

“Disparar al aire es un delito que conlleva una pena fija de cinco años y hasta 10 años con agravantes. El Negociado de la Policía, durante este período, está implementando estrategias de trabajo específicas y detalladas para prevenir este y cualquier otro delito que pretenda empañar el bienestar de nuestras comunidades”, manifestó el comisionado de la Policía, Henry Escalera, en conferencia de prensa.

El comisionado resaltó que hace ocho años no se reporta una muerte por balas perdidas en la isla cuando el 1 de enero de 2012 Puerto Rico amaneció con la noticia de la muerte de la joven Karla Michelle Negrón Vélez.

De hecho, el padre de la joven fallecida, Carlos Negrón, estuvo presente hoy durante el lanzamiento de la campaña y se mostró agradecido por retomar iniciativas como estas que empañen la alegría de las familias durante el recibimiento de un nuevo año.

“Otro año más con la lucha de no balas perdidas. Me preocupaba lo de la lucha de no balas al aire con la nueva Ley de Armas porque ahora a muchos se les hace más fácil tener un arma. Pero llevamos ocho años sin muertes por balas perdidas y sé que el 2020 no va a ser la excepción. Sé que estamos en una crisis, pero eso no será impedimento para celebrar en año nuevo sin una bala perdida”, expresó Negrón.

Además, la campaña cuenta con un número musical que lleva el mismo nombre el mismo lema de la iniciativa y que fue escrito por el artista Michael Stuart. La grabación del sencillo contó con la participación de la Banda Musical de la Policía de Puerto Rico.

En caso de cualquier emergencia o si conoce de alguien que disparó al aire puede comunicarse de manera confidencial al (787) 343-2020 o llamar al Sistema de Emergencias 9-1-1.