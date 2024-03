La Policía identificó a las personas involucradas en un presunto incidente de violencia de género captado en vídeo en Guaynabo

En el vídeo, del cual El Nuevo Día obtuvo copia y que, de momento, no publicará, se muestra a un hombre que entra por la puerta del pasajero de un automóvil blanco. El vídeo de siete segundos de duración muestra, presuntamente, al sujeto, que no ha sido identificado, mientras agrede a una mujer. El vehículo está detenido en una salida hacia una avenida no identificada en la zona de Guaynabo.