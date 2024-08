La Policía investiga la muerte de una mujer registrada en Trujillo Alto

El informe preliminar sostiene que se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 , a las 6:59 p.m., alertando a las autoridades sobre una persona “que no respondía” en su residencia de la calle 1 deen la urbanización Lomas de Trujillo .

Aunque hasta el momento no se ha determinado la causa de muerte, el informe señala que la fémina, cuyo nombre no ha sido revelado, presentó una herida “en el área del cuello y la cabeza” .

El teniente Félix Mateo, de la División de Homicidios , indicó a El Nuevo Día que, de momento, no se ha determinado el tipo de heridas que sufrió la mujer, aunque resaltó que encontraron en la escena grandes cantidades de sangre y que no descartan ningún móvil.

“Todavía no estamos seguros de que es una herida de arma blanca, no hemos podido revisar el cuerpo. Es bien sangrienta la escena y todavía no entramos a trabajarla”, explicó el oficial.