27 de septiembre de 2025
80°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Policía no descarta que asesinato de Canóvanas haya sido un crimen por acecho

La víctima enfrentaba un caso por asesinato registrado en la urbanización Country Club en San Juan

27 de septiembre de 2025 - 6:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía no descarta que el asesinato de Eduardo Ismael Reyes Olea, de 24 años, el pasado jueves en el barrio San Isidro de Canóvanas esté vinculado a su récord criminal previo. (Archivo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía no descarta que la muerte de Eduardo Ismael Reyes Olea, de 24 años, registrado el jueves en el barrio San Isidro de Canóvanas, esté vinculado a un asesinato por el cual se le formularon cargos en agosto, indicó la inspectora Mabel Oliveras, directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

RELACIONADAS

“Ese caso se vio en agosto en el Tribunal de San Juan, porque fue por un asesinato en Country Club, pero entiendo que se cayó y la Fiscalía se disponía a ir en alzada próximamente”, confirmó Oliveras a El Nuevo Día.

La oficial añadió que tampoco se descarta que el asesinato de Reyes Olea fuese mediante acecho pues, supuestamente, manejaba una motora cuando fue tiroteado, por lo que se detuvo en la intersección de las calles Reinita y Cariño.

Estamos investigando si lo acecharon y le dispararon en la intersección. Asumimos que venía en la motora que se encontró al lado del cuerpo, aunque todavía es muy preliminar, estamos apenas comenzando con la investigación”, añadió.

Un joven fue asesinados a balazos durante la tarde del jueves en el barrio San Isidro, sector Villa Hugo II, en Canóvanas, informó la Policía. Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, recibida a eso de las 5:29 p.m., alertó sobre varios disparos en la intersección de las calles Cariño y Reinita. Al llegar a la escena, los agentes hallaron en el pavimento el cuerpo de Eduardo Ismael Reyes Olea, de 24 años y residente de Canóvanas. Reyes Olea contaba con expediente criminal por asesinato y armas.
Un joven fue asesinados a balazos durante la tarde del jueves en el barrio San Isidro, sector Villa Hugo II, en Canóvanas, informó la Policía. Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, recibida a eso de las 5:29 p.m., alertó sobre varios disparos en la intersección de las calles Cariño y Reinita. Al llegar a la escena, los agentes hallaron en el pavimento el cuerpo de Eduardo Ismael Reyes Olea, de 24 años y residente de Canóvanas. Reyes Olea contaba con expediente criminal por asesinato y armas. (Suministrada)

Según el informe de la Policía el día de los hechos, agentes respondieron a una alerta de disparos recibida en el Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar a la escena, encontraron el cuerpo de Reyes Olea, quien recibió múltiples disparos.

El CIC también ocupó en la escena casquillos de bala de distintos calibres.

Si usted posee información que ayude a la Policía a esclarecer el asesinato de Reyes Olea, puede llamar a la línea confidencial en el teléfono 787-343-2020.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
