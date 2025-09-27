La Policía no descarta que asesinato de Canóvanas haya sido un crimen por acecho
La víctima enfrentaba un caso por asesinato registrado en la urbanización Country Club en San Juan
27 de septiembre de 2025 - 6:56 PM
La Policía no descarta que la muerte de Eduardo Ismael Reyes Olea, de 24 años, registrado el jueves en el barrio San Isidro de Canóvanas, esté vinculado a un asesinato por el cual se le formularon cargos en agosto, indicó la inspectora Mabel Oliveras, directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.
“Ese caso se vio en agosto en el Tribunal de San Juan, porque fue por un asesinato en Country Club, pero entiendo que se cayó y la Fiscalía se disponía a ir en alzada próximamente”, confirmó Oliveras a El Nuevo Día.
La oficial añadió que tampoco se descarta que el asesinato de Reyes Olea fuese mediante acecho pues, supuestamente, manejaba una motora cuando fue tiroteado, por lo que se detuvo en la intersección de las calles Reinita y Cariño.
“Estamos investigando si lo acecharon y le dispararon en la intersección. Asumimos que venía en la motora que se encontró al lado del cuerpo, aunque todavía es muy preliminar, estamos apenas comenzando con la investigación”, añadió.
Según el informe de la Policía el día de los hechos, agentes respondieron a una alerta de disparos recibida en el Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar a la escena, encontraron el cuerpo de Reyes Olea, quien recibió múltiples disparos.
El CIC también ocupó en la escena casquillos de bala de distintos calibres.
Si usted posee información que ayude a la Policía a esclarecer el asesinato de Reyes Olea, puede llamar a la línea confidencial en el teléfono 787-343-2020.
