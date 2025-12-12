Opinión
NoticiasSeguridad
La Policía pide ayuda para localizar a un adolescente de 15 años desaparecido en Arecibo

David Jesús Cortés Ruiz fue visto por última vez en la urbanización Los Olmos

12 de diciembre de 2025 - 11:14 AM

David Jesús Cortés Ruiz, de 15 años, fue visto por última vez en la urbanización Los Olmos, informó la Policía de Puerto Rico. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo solicitó la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de David Jesús Cortés Ruiz, de 15 años, quien fue visto por última vez en la urbanización Los Olmos.

De acuerdo con la requisitoria por persona desaparecida, Cortés Ruiz fue reportado como desaparecido la noche del miércoles, 10 de diciembre. Su madre notó que el adolescente no estaba en su residencia y desconoce su paradero.

De momento, el menor fue descrito con tez blanco, 130 libras de peso, de cinco pies con seis pulgadas de estatura, pelo y ojos negros, y tiene una marca o cicatriz en la ceja del lado izquierdo. Se desconoce la ropa que vestía al momento de su desaparición.

Cabe destacar que, si lo ha visto o conoce dónde se encuentra, se puede comunicar directamente con la Policía de Puerto Rico de manera confidencial a través de los siguientes números de teléfonos: (787) 343-2020 y (787) 878-4000, extensión 1451.

También se puede hacer contacto a través de las redes sociales X y Facebook.

La agente Jecey Gómez Cruz tiene a cargo la pesquisa.

