Agentes federales arrestaron esta madrugada al empresario Jorge Javier Marrero Gerena, propietario de la compañía Yatea, en relación a la investigación de denuncias de acoso sexual a menores reportadas hace varios meses.

La ejecución estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI).

El arresto responde a una acusación emitida por un gran jurado federal de tres cargos criminales, informó el portavoz de la agencia, Iván Ortiz.

“Alrededor de las 5:30 de la mañana agentes de ICE-HSI arrestaron a Jorge Javier Marrero Gerena en la urbanización Vistamar en Carolina, a raíz de una acusación por un gran jurado de intento de coerción e inducir a un menor a involucrarse en algún tipo de actividad sexual ilícita y otro cargo de producción de pornografía infantil”, sostuvo Ortiz.

PUBLICIDAD

“Sí, está relacionado al caso de Yatea”, agregó.

Oficiales de ICE-HSI allanaron la residencia de Marrero Gerena en la urbanización Vistamar en Carolina el 15 de mayo pasado, cuando ocuparon el teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos del empresario. Esta intervención surgió a menos de un mes de que en las redes sociales se publicaron denuncias en su contra por supuesto acoso sexual de menores. Fue el 26 de abril cuando varias personas en Twitter revelaron las conversaciones de Marrero Gerena.

La cantidad de señalamientos provocó que las autoridades federales y estatales iniciaran investigaciones de inmediato. La gobernadora Wanda Vázquez ordenó en aquel momento a los departamentos de Justicia y Seguridad Pública que comenzaran pesquisas.

Algunas de las denuncias publicadas en las redes sociales aludían a peticiones que el empresario hacía a jóvenes para que accedieran a ser fotografiadas, entre otros ofrecimientos.

“El me escribió también y yo tengo 14 años!! al final le piche todos los mensajes que me enviaba pq sabia que algo no estaba bien... él seguía insistiendo y borró muchos de sus mensajes. Me preguntó que si vivía con mis papás osea???...”, indicaba parte de uno de los mensajes publicados en las redes sociales por una de las jóvenes que alega fue víctima del acoso.

En el mensaje, la joven establece que le dijo al hombre que era menor de edad y que este, supuestamente, le ofrecía una escapada con “yate, fotos, party, bebidas, playa, música, sexy fun”.

Otra denunciante indicó que fue a una fiesta de uno de los hombres señalados cuando tenía entre 16 y 17 años, donde “había tanto alcohol gratis para menores de edad, obligao su intención era caerle bien a más nenitas de esas edad, que asco”.