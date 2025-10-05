Lo golpearon en el rostro: hombre es víctima de carjacking en en Toa Baja

Un hombre reportó haber sido víctima de un carjacking, en el que también resultó agredido, en la tarde del domingo en el barrio Campanilla, en Toa Baja.

Según un informe de la Policía, el perjudicado se encontraba detenido en su vehículo, una Ford F-150 blanca, cuando un individuo lo agredió en el rostro y luego en el brazo izquierdo.

Luego, mediante intimidación y fuerza, supuestamente lo despojó del auto y abandonó el lugar en el vehículo robado.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.