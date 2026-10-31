Localizan a joven de 23 años que había sido reportado como desaparecido en Loíza

La Policía de Puerto Rico informó que se localizó en buen estado a Luis Roberto González Carrasquillo, de 23 años, quien había sido reportado como desaparecido luego de que se le perdiera el rastro el 20 de octubre en Loíza.

La Coordinadora en Investigación de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) informó que el joven fue encontrado, por lo que quedaron sin efecto las labores de búsqueda.

González Carrasquillo había sido reportado desaparecido por su madre, Carmen Carrasquillo Sánchez, luego de que fuera visto por última vez al salir de su residencia, ubicada en la comunidad de Parcelas Suárez, en Loíza.

Al momento de su desaparición, se indicó que el joven se había llevado un bulto y sus documentos personales. Como seña particular, tiene un tatuaje en la mano derecha.