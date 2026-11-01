Madrugada marcada por dos accidentes: una mujer muere en Guayanilla y un peatón queda crítico en San Juan

Una mujer de 32 años falleció en un accidente de tránsito reportado a las 1:40 a.m. del domingo en la calle 4, de las Parcelas Macana, en Guayanilla.

Surge de un informe de la Policía, que Ashley Cristal Arroyo Maldonado chocó con una verja de concreto de una residencia mientras viajaba a exceso de velocidad y perdió el control de la Mitsubishi Outlander gris del 2023 que conducía.

Arroyo Maldonado sufrió heridas graves que le ocasionaron la muerte en el acto.

El caso es investigado por la División Patrullas de Carreteras de Ponce y la fiscal Jennifer Ortiz Rivera.

Arrollan a un peatón en San Juan

Por otra parte, un peatón fue arrollado a las 12:51 a.m. en la PR-22, altura del kilómetro 0.7 en jurisdicción de San Juan mientras intentaba cruzar los carriles de la autopista.

El individuo, que no fue identificado, fue impactado por una guagua Ford Explorer del 2000 y tras caer al pavimento fue impactado por un segundo vehículo, un Honda Accord del 2014.

El hombre fue llevado por paramédicos al Centro Médico de Río Piedras en condición crítica.