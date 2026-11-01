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Madrugada marcada por dos accidentes: una mujer muere en Guayanilla y un peatón queda crítico en San Juan

Los accidentes ocurrieron por separado, con casi una hora de diferencia, y son investigados por la Policía

1 de noviembre de 2026 - 10:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los casos son investigados por la División Patrullas de Carreteras de Ponce y de Buchanan respectivamente. (Carlos Rivera Giusti)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una mujer de 32 años falleció en un accidente de tránsito reportado a las 1:40 a.m. del domingo en la calle 4, de las Parcelas Macana, en Guayanilla.

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Surge de un informe de la Policía, que Ashley Cristal Arroyo Maldonado chocó con una verja de concreto de una residencia mientras viajaba a exceso de velocidad y perdió el control de la Mitsubishi Outlander gris del 2023 que conducía.

Arroyo Maldonado sufrió heridas graves que le ocasionaron la muerte en el acto.

El caso es investigado por la División Patrullas de Carreteras de Ponce y la fiscal Jennifer Ortiz Rivera.

Arrollan a un peatón en San Juan

Por otra parte, un peatón fue arrollado a las 12:51 a.m. en la PR-22, altura del kilómetro 0.7 en jurisdicción de San Juan mientras intentaba cruzar los carriles de la autopista.

El individuo, que no fue identificado, fue impactado por una guagua Ford Explorer del 2000 y tras caer al pavimento fue impactado por un segundo vehículo, un Honda Accord del 2014.

El hombre fue llevado por paramédicos al Centro Médico de Río Piedras en condición crítica.

El caso es investigado por la División de Patrullas de Carreteras y Autopista Buchanan.

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Breaking NewsAccidentes de TránsitoGuayanillaPeatón arrolladoSan Juan
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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