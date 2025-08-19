Opinión
19 de agosto de 2025
92°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere ciclista tras ser arrollado en Río Piedras

El fallecido se habría desmontado de su bicicleta y ñangotado en la vía al momento del incidente

19 de agosto de 2025 - 12:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente Erick Rivera, adscrito a la División de Patrullas y Carreteras de San Juan, en unión al fiscal Cristian Castro Plaza, se hizo cargo de la investigación. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
andrea.guemarez@gfrmedia.com

Un ciclista murió, en la madrugada del martes, tras ser impactado por un vehículo en la avenida Gándara, intersección con la calle 4, frente al Mesón de Amor, en Río Piedras.

El informe preliminar de la Policía sostiene que el ciclista, quien aún no ha sido identificado, transitaba en una bicicleta azul y blanca “sin portar equipo de seguridad”.

Según la Uniformada, al llegar a la mencionada intersección, el hombre se desmontó de la bicicleta y se ñangotó en la vía. En ese momento, fue arrollado por un Toyota Yaris, color rojo, del año 2007.

Tras el incidente, el conductor del vehículo se detuvo en la escena posteriormente en la escena. Mientras, paramédicos municipales transportaron al ciclista al Centro Médico de Río Piedras, donde el médico de turno certificó su muerte.

Las autoridades informaron que al conductor del Yaris se le realizó la prueba de aliento y la misma arrojó a un resultado de 0.00% de alcohol en el organismo.

El agente Erick Rivera, adscrito a la División de Patrullas y Carreteras de San Juan, en unión al fiscal Cristian Castro Plaza, se hizo cargo de la investigación.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
