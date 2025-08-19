Muere ciclista tras ser arrollado en Río Piedras

Un ciclista murió, en la madrugada del martes, tras ser impactado por un vehículo en la avenida Gándara, intersección con la calle 4, frente al Mesón de Amor, en Río Piedras.

El informe preliminar de la Policía sostiene que el ciclista, quien aún no ha sido identificado, transitaba en una bicicleta azul y blanca “sin portar equipo de seguridad”.

Según la Uniformada, al llegar a la mencionada intersección, el hombre se desmontó de la bicicleta y se ñangotó en la vía. En ese momento, fue arrollado por un Toyota Yaris, color rojo, del año 2007.

Tras el incidente, el conductor del vehículo se detuvo en la escena posteriormente en la escena. Mientras, paramédicos municipales transportaron al ciclista al Centro Médico de Río Piedras, donde el médico de turno certificó su muerte.

Las autoridades informaron que al conductor del Yaris se le realizó la prueba de aliento y la misma arrojó a un resultado de 0.00% de alcohol en el organismo.