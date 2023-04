Un hombre falleció en la tarde de hoy, martes, al ser arrollado por el operador de una máquina compactadora de desperdicios sólidos en el vertedero municipal de Toa Baja, indicó el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

En principio, la Policía indicó que el hombre era un empleado del vertedero, pero el capitán Robert Ramos, director del CIC de Bayamón, luego aclaró que la víctima fue una persona que no estaba autorizada a estar en la zona.

“Preliminarmente, se trata de una persona que no trabaja en el vertedero y que estaba recogiendo metales. El operador de la máquina compactadora no se da cuenta de su presencia y lo arrolla. Era una persona que no era empleado del vertedero”, explicó Ramos vía telefónica.

La Policía, de momento, no ha revelado la identidad de la víctima que, preliminarmente, se investiga como un accidente desgraciado.