Muere motociclista en medio de un accidente de tránsito en Isabela
El hombre sufrió múltiples traumas y fue encontrado sin signos vitales
6 de enero de 2026 - 5:18 PM
Un motociclista falleció en un accidente de tránsito ocurrido a eso de las 3:25 p.m. del martes en la carretera 2, calle México, del barrio Guerrero, en Isabela.
De acuerdo a un informe de la Policía, la víctima sufrió múltiples traumas y no contaba con signos vitales al llegar las autoridades a la escena.
El perjudicado no ha sido identificado y, por el momento, no hay información sobre cómo ocurrió el accidente.
La Policía fue alertada mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un accidente en dirección hacia el vertedero.
El caso es investigado por la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla.
