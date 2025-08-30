Muere motorista en accidente de tránsito reportado frente a una gasolinera en Toa Baja

Un motociclista de 30 años falleció en la tarde del viernes en medio de un accidente de tránsito reportado frente a la gasolinera Total, en la carretera 863 en el barrio Pájaros en Toa Baja, informó la Policía.

De acuerdo al informe preliminar, el motociclista fue identificado como Johnuel Henoch Crespo Morales, de 30 años. Este conducía una una motora marca Fengyuan TANK-200, color negra, del año 2024.

La Policía informó que Crespo Morales conducía la motora “en aparente exceso de velocidad y entre carriles”, por lo que impactó una guagua Ford F-150, color verde, del año 2006, que iba por el carril contrario.

Tras el impacto, el motorista salió expulsado y resultó con heridas de gravedad. Posteriormente, fue transportado hasta una institución hospitalaria en Bayamón, donde un médico certificó su muerte.