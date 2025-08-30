Opinión
30 de agosto de 2025
90°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere motorista en accidente de tránsito reportado frente a una gasolinera en Toa Baja

La Policía identificó al fallecido como Johnuel Henoch Crespo Morales, de 30 años

30 de agosto de 2025 - 9:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El accidente se reportó en la tarde del viernes. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un motociclista de 30 años falleció en la tarde del viernes en medio de un accidente de tránsito reportado frente a la gasolinera Total, en la carretera 863 en el barrio Pájaros en Toa Baja, informó la Policía.

RELACIONADAS

De acuerdo al informe preliminar, el motociclista fue identificado como Johnuel Henoch Crespo Morales, de 30 años. Este conducía una una motora marca Fengyuan TANK-200, color negra, del año 2024.

La Policía informó que Crespo Morales conducía la motora “en aparente exceso de velocidad y entre carriles”, por lo que impactó una guagua Ford F-150, color verde, del año 2006, que iba por el carril contrario.

Tras el impacto, el motorista salió expulsado y resultó con heridas de gravedad. Posteriormente, fue transportado hasta una institución hospitalaria en Bayamón, donde un médico certificó su muerte.

El agente Juan Rivera Ramos, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, se hizo cargo de la investigación, junto al fiscal Orlandy Cabrera Valentín.

Tags
Breaking NewsToa BajaAccidentes de TránsitoAccidentesToa Baja
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
