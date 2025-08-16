Muere peatón que fue arrollado por un vehículo en Ponce
El perjudicado no ha sido identificado, informó la Policía
16 de agosto de 2025 - 4:20 PM
Un peatón falleció a la 1:30 p.m. de este sábado cuando fue impactado por un vehículo en la carretera PR-2, salida 220, frente al complejo el Tuque, en Ponce, informó la Policía, que investiga los hechos.
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el accidente de tránsito.
La investigación preliminar arrojó que, mientras el conductor de un auto no descrito, transitaba en dirección de Ponce a Peñuelas, impactó un peatón.
El hombre, que no ha sido identificado, resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte.
Personal de Patrullas de Carreteras de Ponce, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.
