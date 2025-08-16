Muere peatón que fue arrollado por un vehículo en Ponce

Un peatón falleció a la 1:30 p.m. de este sábado cuando fue impactado por un vehículo en la carretera PR-2, salida 220, frente al complejo el Tuque, en Ponce, informó la Policía, que investiga los hechos.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el accidente de tránsito.

La investigación preliminar arrojó que, mientras el conductor de un auto no descrito, transitaba en dirección de Ponce a Peñuelas, impactó un peatón.

El hombre, que no ha sido identificado, resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte.