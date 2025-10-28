Muere persona en accidente con Can-Am en Quebradillas

Una persona perdió la vida en la tarde del martes en Quebradillas luego que su vehículo todo terreno Can-Am se volcara sobre él, falleciendo en el acto, informó la Policía.

Según el reporte preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 5:00 p.m. alertó a las autoridades sobre un accidente en una finca privada en la carretera PR-347, a la altura del kilómetro 4, del barrio Charcas de ese municipio.

La Policía indicó que el infortunado viajaba como pasajero en el vehículo, aunque hasta el momento no se ha revelado su identidad. Tampoco se informó sobre la condición del conductor del vehículo.