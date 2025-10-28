Opinión
29 de octubre de 2025
81°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere persona en accidente con Can-Am en Quebradillas

Los hechos ocurrieron en una finca privada del barrio Charcas

28 de octubre de 2025 - 7:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un accidente en un vehículo todoterreno Can Am dejó el saldo de una persona muerta en la tarde del martes, en una finca de Quebradillas. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

Una persona perdió la vida en la tarde del martes en Quebradillas luego que su vehículo todo terreno Can-Am se volcara sobre él, falleciendo en el acto, informó la Policía.



Según el reporte preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 5:00 p.m. alertó a las autoridades sobre un accidente en una finca privada en la carretera PR-347, a la altura del kilómetro 4, del barrio Charcas de ese municipio.

La Policía indicó que el infortunado viajaba como pasajero en el vehículo, aunque hasta el momento no se ha revelado su identidad. Tampoco se informó sobre la condición del conductor del vehículo.

El agente David González Gerena adscrito al distrito de Quebradillas, está a cargo de la investigación y consultara el caso con el fiscal de turno.

Breaking NewsQuebradillasPolicía de Puerto RicoAccidentes de TránsitoSistema de Emergencia 9-1-1
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
