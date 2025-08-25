Muere un hombre en medio de choque contra un objeto fijo en San Lorenzo
Ocurrió en el barrio Cerro Gordo, según la Policía
25 de agosto de 2025 - 12:55 PM
Un accidente de tránsito donde falleció un hombre fue reportado en la tarde del lunes en el barrio Cerro Gordo, en San Lorenzo.
De acuerdo a un informe preliminar de la Policía, el hombre manejaba su vehículo por la carretera 916 y, cuando llegó al kilómetro 6.3, “perdió el control, impactando un objeto fijo”, por lo que salió expulsado y falleció a consecuencia de las heridas.
Al momento, se desconoce la identidad de la víctima.
La División de Patrullas de Carreteras se dirige al lugar para comenzar la pesquisa correspondiente.
