Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
25 de agosto de 2025
90°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere un hombre en medio de choque contra un objeto fijo en San Lorenzo

Ocurrió en el barrio Cerro Gordo, según la Policía

25 de agosto de 2025 - 12:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Este medio no identifica al hombre, pues aún no le han presentado cargos relacionados con el accidente fatal.
Este medio no identifica al hombre, pues aún no le han presentado cargos relacionados con el accidente fatal.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un accidente de tránsito donde falleció un hombre fue reportado en la tarde del lunes en el barrio Cerro Gordo, en San Lorenzo.

RELACIONADAS

De acuerdo a un informe preliminar de la Policía, el hombre manejaba su vehículo por la carretera 916 y, cuando llegó al kilómetro 6.3, “perdió el control, impactando un objeto fijo”, por lo que salió expulsado y falleció a consecuencia de las heridas.

Al momento, se desconoce la identidad de la víctima.

La División de Patrullas de Carreteras se dirige al lugar para comenzar la pesquisa correspondiente.

Tags
Breaking NewsAccidentes de TránsitoSan Lorenzo
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 25 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: