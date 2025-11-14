Muere un joven de 25 años en un choque de motora en Lajas
El accidente ocurrió en la PR-116, frente a una gasolinera, informó la Policía
14 de noviembre de 2025 - 6:37 AM
Un joven motociclista murió en la noche del jueves en un accidente reportado en la PR-116, kilómetro 14.9, frente a una gasolinera en Lajas, informó la Uniformada.
Según la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un choque con motora de carácter fatal a las 9:28 p.m. Al llegar los agentes de la División de Patrulla de Carreteras de Mayagüez, encontraron el cuerpo de John Anthony López Nazario, de 25 años y residente en Cabo Rojo.
De acuerdo con la investigación preliminar, el joven falleció a consecuencia del impacto.
El caso continúa bajo investigación.
