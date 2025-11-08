Opinión
prima:Suscriptores
8 de noviembre de 2025
87°bruma
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere una persona en accidente frente a una panadería en Juana Díaz

El choque entre dos autos ocurrió esta mañana en la carretera PR-1

8 de noviembre de 2025 - 11:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De momento, la Uniformada no precisó si trata de un hombre o una mujer. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un accidente de tránsito entre dos vehículos dejó una persona muerta en la mañana de este sábado, en la carretera PR-1, a la altura del kilómetro 114.4, frente a la panadería Los Viajeros Bakery, en Juana Díaz.

El informe policiaco detalla que las autoridades fueron notificadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un choque entre dos autos.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a una persona que había resultado con heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto.

De momento, la Uniformada no precisó si trata de un hombre o una mujer. La Policía tampoco indicó si la persona fallecida era un conductor o un pasajero.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras investigan la escena, por lo quue la Policía exhortó a los conductores a manejar con precaución por el lugar o tomar vías alternas

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoJuana DíazAccidentes de Tránsito
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
