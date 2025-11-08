Muere una persona en accidente frente a una panadería en Juana Díaz

Un accidente de tránsito entre dos vehículos dejó una persona muerta en la mañana de este sábado, en la carretera PR-1, a la altura del kilómetro 114.4, frente a la panadería Los Viajeros Bakery, en Juana Díaz.

El informe policiaco detalla que las autoridades fueron notificadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un choque entre dos autos.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a una persona que había resultado con heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto.

De momento, la Uniformada no precisó si trata de un hombre o una mujer. La Policía tampoco indicó si la persona fallecida era un conductor o un pasajero.