Muere una persona en accidente frente a una panadería en Juana Díaz
El choque entre dos autos ocurrió esta mañana en la carretera PR-1
8 de noviembre de 2025 - 11:15 AM
Un accidente de tránsito entre dos vehículos dejó una persona muerta en la mañana de este sábado, en la carretera PR-1, a la altura del kilómetro 114.4, frente a la panadería Los Viajeros Bakery, en Juana Díaz.
El informe policiaco detalla que las autoridades fueron notificadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un choque entre dos autos.
Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a una persona que había resultado con heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto.
De momento, la Uniformada no precisó si trata de un hombre o una mujer. La Policía tampoco indicó si la persona fallecida era un conductor o un pasajero.
Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras investigan la escena, por lo quue la Policía exhortó a los conductores a manejar con precaución por el lugar o tomar vías alternas
