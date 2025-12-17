Municipio de San Juan detalla plan de seguridad para época navideña

El Municipio de San Juan anunció un plan de seguridad para la épica navideña que implementará más rondas de patrullaje preventivo y nuevos oficiales asignados a la zona turística.

El alcalde capitalino Miguel Romero explicó, en conferencia de prensa, que dedicarán recursos adicionales para vigilancia en las principales vías estatales que transcurren por San Juan, “donde históricamente se registra la mayor cantidad de accidentes fatales”.

Entre estas vías figuran los expresos Kennedy, Muñoz Rivera, Baldorioty de Castro, Luis A. Ferré, Las Américas y José de Diego, la avenida Piñeiro y las carreteras PR-1, PR-177, PR-199, Ramal 8 y la avenida 65 de Infantería, entre otras.

Romero señaló que las estadísticas reflejan cuatro accidentes fatales menos que los 35 registrados a la misma fecha en el 2024 en San Juan. El alcalde añadió que la Policía Municipal “mantendrá una estrategia proactiva de patrullaje preventivo, especialmente en horarios nocturnos”.

Detalló que, como parte del plan, destinaron 40 policías municipales y 20 patrullas, operando en turnos de 12 horas, mientras que el resto de las vías municipales serán atendidas por los servicios regulares de los cuarteles.

Comentó que el plan impactará, además, a municipios limítrofes como Carolina, Guaynabo, Caguas y Trujillo Alto.

Romero destacó que, como parte del plan, reforzarán la “vigilancia en áreas de alto interés y disfrute como la Placita de Santurce, la calle Cerra y el Viejo San Juan”.

Asimismo, Romero anunció el refuerzo de la seguridad en la zona turística de San Juan con la integración de 48 nuevos policías municipales, graduados el 9 de diciembre, para elevar a 88 el total de agentes asignados exclusivamente a esta área.

Señaló que el despliegue permitirá patrullajes preventivos las 24 horas del día mediante un modelo de sectorización policiaca que dividirá la zona turística en seis sectores de vigilancia activa, asegurando presencia continua en áreas de alto tránsito de residentes, visitantes y comerciantes.

El plan consistirá de patrullaje a pie, en motoras, bicicletas y vehículos todo terreno, así como la participación de la Unidad Marítima y de buzos con sus respectivas embarcaciones para las áreas costeras.

La zona turística cuenta con una subestación de la Policía Municipal en el parque Jaime Benítez y el recién inaugurado cuartel en el parque Barbosa, ambos operando las 24 horas del día.