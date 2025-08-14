Opinión
14 de agosto de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Niña resulta herida tras caer sobre ella un cable de alta tensión frente a escuela de Las Piedras

La Policía informó que la condición de la estudiante de siete años es estable

14 de agosto de 2025 - 4:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
La Policía informó que una menor de siete años resultó con heridas cuando un cable de alta tensión cayó sobre mientras entraba a su escuela en Las Piedras.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una niña de siete años resultó herida luego que un cable de electricidad de alta tensión cayera sobre ella cuando se disponía a entrar, en la mañana del jueves, al plantel de la escuela José de Diego, en Las Piedras, confirmó la Policía.

RELACIONADAS

“Lo que tenemos, hasta el momento, es que una estudiante de esa escuela resultó herida cuando un cable de electricidad, tipo trenza, echó chispas y cayó sobre la menor”, indicó a El Nuevo Día el agente Jaime Guzmán Medina, de la Oficina de Prensa de la Comandancia de Humacao.

El uniformado indicó que la menor se encuentra en condición estable.

La llamada de emergencia fue atendida preliminarmente por la Policía Municipal de Las Piedras.

