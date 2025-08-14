Niña resulta herida tras caer sobre ella un cable de alta tensión frente a escuela de Las Piedras

Una niña de siete años resultó herida luego que un cable de electricidad de alta tensión cayera sobre ella cuando se disponía a entrar, en la mañana del jueves, al plantel de la escuela José de Diego, en Las Piedras, confirmó la Policía.

“Lo que tenemos, hasta el momento, es que una estudiante de esa escuela resultó herida cuando un cable de electricidad, tipo trenza, echó chispas y cayó sobre la menor”, indicó a El Nuevo Día el agente Jaime Guzmán Medina, de la Oficina de Prensa de la Comandancia de Humacao.

El uniformado indicó que la menor se encuentra en condición estable.