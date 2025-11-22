Opinión
22 de noviembre de 2025
85°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ocupan arma, municiones y cargadores en guagua relacionada a choque fatal en Mayagüez

La Policía accedió al vehículo tras conseguir una orden de registro y allanamiento

22 de noviembre de 2025 - 11:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía informó que ocupó esta evidencia relacionada con la investigación por el accidente fatal en Mayagüez. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La División de Patrulla de Carreteras de Mayagüez diligenció una orden de allanamiento a una guagua relacionada a un accidente de carácter fatal reportado a las 2:22 a.m. del viernes en la carretera PR-2, intersección con la calle Nenadich, en el municipio.

En la guagua BMW X-3, de color gris y del año 2014, se ocupó una pistola Glock 23 calibre .40, tres cargadores con 22 balas, un cargador con 15 balas, 74 municiones calibre .40 y un envase cilíndrico con aparente marihuana, según los datos provistos por la Policía.

Además, en la escena del accidente de tránsito donde estuvo involucrado el vehículo, el agente John Fernández, de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, ocupó una pistola Glock modelo 19 calibre 9mm y dos cargadores con 66 municiones calibre 9mm.

La orden de registro y allanamiento fue consultada por la Policía con la fiscal Francés Bravo, juramentada y expedida por la jueza María del Pilar Vázquez, del Tribunal de Mayagüez, dice el reporte preliminar.

Otra de la evidencia ocupada por la Policía en Mayagüez.
Otra de la evidencia ocupada por la Policía en Mayagüez. (Suministrada)

¿Qué sucedió en el accidente?

El informe preliminar de la Policía sostiene que un conductor, de 23 años, transitaba en la guagua BMW por la calle Nenadich, cuando fue impactado por un vehículo Hyundai Elantra blanco, del 2025, que era manejado por otro joven, de 22 y residente de Hormigueros, el cual transitaba por la carretera PR-2.

Tras el accidente de tránsito, cinco jóvenes que iban a bordo del BMW y que tienen entre 18 a 26 años, salieron expulsados del vehículo y cayeron sobre el pavimento. En consecuencia, tres de ellos sufrieron lesiones leves o graves, confirmó la Uniformada.

Entre estos jóvenes estaba Kenneth J. Acevedo Vargas, de 26 años y vecino de Mayagüez, quien estaba en el asiento posterior izquierdo de la guagua y fue trasladado con lesiones de gravedad hasta el Hospital Mayagüez Medical Center, donde falleció.

En cambio, en el vehículo Hyundai Elantra iban tres personas de 22 y 23 años. De estos, dos resultaron con heridas de gravedad. La Policía informó que fueron llevados al Hospital Perea de Mayagüez. Al momento, se desconocen mayores detalles de su condición.

Como parte del protocolo establecido, la Policía indicó que a los conductores de ambos vehículos se les realizó la prueba de alcohol. Así las cosas, el conductor de la BMW arrojó 0.18%. Sin embargo, el conductor del Elantra fue sometido a la prueba en el Hospital Mayagüez Medical Center y se esperan los resultados.

Hasta la escena del accidente de tránsito llegó la fiscal Negrón, quien instruyó la toma de medidas, junto al agente Hery Vega Acevedo y Jorge Llitera, de la Unidad de Servicios Técnicos, confirmó la Uniformada.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
