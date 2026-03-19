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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Policía investiga el asesinato de un hombre hallado en una carretera en Ponce

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 10:45 a.m. alertó sobre los hechos

19 de marzo de 2026 - 2:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cuerpo baleado de un hombre fue encontrado sin signos vitales tirado en el pavimento en una carretera en Ponce. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Las autoridades investigan las circunstancias en las que fue asesinado un hombre cuyo cadáver baleado fue encontrado tirado en el pavimento de una carretera en Ponce, informó la Policía.

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Según señala el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 10:45 a.m. alertó a los uniformados sobre el cuerpo baleado en la PR-139, a la altura del kilómetro 7.1 del barrio Maragüez, en el mencionado municipio.

Al llegar, los agentes encontraron el cadáver del hombre, que mostraba varios impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo. No se indicó si se encontraron casquillos de bala en el lugar.

Al momento, el occiso no ha sido identificado por la Policía.

Agentes adscritos a la División de Homicidios, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, en unión al fiscal de turno, investigan.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCICDivisión de HomicidiosPonceAsesinatosSistema de Emergencia 9-1-1
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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