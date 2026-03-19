Policía investiga el asesinato de un hombre hallado en una carretera en Ponce

Las autoridades investigan las circunstancias en las que fue asesinado un hombre cuyo cadáver baleado fue encontrado tirado en el pavimento de una carretera en Ponce, informó la Policía.

Según señala el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 10:45 a.m. alertó a los uniformados sobre el cuerpo baleado en la PR-139, a la altura del kilómetro 7.1 del barrio Maragüez, en el mencionado municipio.

Al llegar, los agentes encontraron el cadáver del hombre, que mostraba varios impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo. No se indicó si se encontraron casquillos de bala en el lugar.

Al momento, el occiso no ha sido identificado por la Policía.