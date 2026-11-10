Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
10 de noviembre de 2026
83°Soleado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radicarán cargos contra conductora en accidente que dejó a un motociclista muerto en Bayamón

La Policía indicó que había arrojado .14% de alcohol en su organismo, sobrepasando el límite de .08%

10 de noviembre de 2026 - 8:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los cargos serían radicados en el Tribunal de Bayamón. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades presentarán cargos hoy, martes, contra una conductora que habría estado involucrada en un accidente que causó la muerte de un motociclista ayer, lunes, en Bayamón.

RELACIONADAS

El teniente Rodolfo León, subdirector del Negociado del Tránsito, informó que la fiscalía avisó que presentará las denuncias hoy en el Tribunal de Bayamón.

La determinación contrasta con el tiempo considerablemente más prolongado que suelen tomar los casos relacionados con choques vehiculares, debido a la necesidad de utilizar y analizar evidencia pericial.

“Con la evidencia que tienen, el fiscal entiende que se puede radicar”, apuntó León.

No obstante, el oficial esperaba por conocer en detalle si se presentarán cargos por violación al artículo 7.06, por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes causando la muerte de una persona, negligencia u otros.

Los hechos fueron reportados ayer, lunes, a eso de las 3:45 a.m. en el kilómetro 12.9 de la PR-2, frente a las antiguas instalaciones de un concesionario de autos, en Bayamón.

Según la información preliminar, el motociclista, identificado como Alexander Negrón Rodríguez, de 58 años, “falleció en el lugar a consecuencia de las lesiones recibidas” después de que fuera impactado por la parte posterior de la motora por una conductora de 34 años.

La Policía indicó que a la conductora “se le realizó una prueba mediante alcosensor, cuyo resultado fue de .14% de alcohol en su organismo″, indicó la Uniformada, mientras que el límite permitido es de 0.08%.

“Además, se informó que esta posee una licencia de aprendizaje que se encontraba vencida desde el 11 de mayo de 2025″, añadió.

Tags
Accidentes de TránsitoPolicía de Puerto RicoBreaking NewsTribunal de Bayamón
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: