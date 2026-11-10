Radicarán cargos contra conductora en accidente que dejó a un motociclista muerto en Bayamón

Las autoridades presentarán cargos hoy, martes, contra una conductora que habría estado involucrada en un accidente que causó la muerte de un motociclista ayer, lunes, en Bayamón.

El teniente Rodolfo León, subdirector del Negociado del Tránsito, informó que la fiscalía avisó que presentará las denuncias hoy en el Tribunal de Bayamón.

La determinación contrasta con el tiempo considerablemente más prolongado que suelen tomar los casos relacionados con choques vehiculares, debido a la necesidad de utilizar y analizar evidencia pericial.

“Con la evidencia que tienen, el fiscal entiende que se puede radicar”, apuntó León.

No obstante, el oficial esperaba por conocer en detalle si se presentarán cargos por violación al artículo 7.06, por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes causando la muerte de una persona, negligencia u otros.

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Los hechos fueron reportados ayer, lunes, a eso de las 3:45 a.m. en el kilómetro 12.9 de la PR-2, frente a las antiguas instalaciones de un concesionario de autos, en Bayamón.

Según la información preliminar, el motociclista, identificado como Alexander Negrón Rodríguez, de 58 años, “falleció en el lugar a consecuencia de las lesiones recibidas” después de que fuera impactado por la parte posterior de la motora por una conductora de 34 años.

La Policía indicó que a la conductora “se le realizó una prueba mediante alcosensor, cuyo resultado fue de .14% de alcohol en su organismo″, indicó la Uniformada, mientras que el límite permitido es de 0.08%.