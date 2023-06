Las autoridades presentarán cargos hoy, viernes, contra el padre y madre de una niña de 2 años de edad que falleció esta semana en un hospital de Ponce.

La pareja fue arrestada en la madrugada de ayer bajo sospecha de maltrato de menores, pues el personal médico que atendió a la menor halló hematomas en diferentes partes de su cuerpo.

Hasta ese momento, habían adelantado que se dirigían a la presentación de cargos por maltrato de menores.

Sin embargo, posteriormente el Departamento de Justicia confirmó que de la investigación se desprende que la niña fue asesinada y agredida sexualmente.

“La fiscalía de Ponce presentará los cargos mañana (viernes), pues la investigación corrobora tanto el asesinato como el maltrato y agresiones sexuales (contra la menor)”, resaltó el letrado en el comunicado divulgado por la agencia.

Por su parte, el jefe de la rama investigativa de la Policía, Roberto Rivera, expresó en entrevista radial con WKAQ 580 que este caso “ha consternado a todo aquel que tuvo contacto con la niña”.

“Es una situación sumamente difícil que los agentes, dentro de su capacidad de investigadores y temple que poseen, tienden también a flaquear ante situación tan horrenda”, manifestó Rivera. “No tengo palabras para describir este monstruo”.

En relación con la agresión sexual, Rivera dijo que el padre de la menor “hizo unas admisiones en cuanto a eso y responsablemente las estamos trabajando”, en conjunto con el informe de autopsia.

Recalcó que inicialmente la pareja dijo que la niña se había caído, pero que los hematomas no son compatibles con la altura de la cuna que inspeccionaron durante un allanamiento consentido por la madre de la menor.

“Hoy, cuando radiquemos, no cantamos justicia con la primera radicación. Nosotros le hacemos justicia el día que sea culpable y convicto, y no vuelva a ver la luz del día. Esto es un ángel que no debió sufrir lo que pasó”, expresó Rivera.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, adelantó que cuentan con las medidas necesarias para protegerles de posibles agresiones, en caso de que se hallara causa para causa para sus arrestos y no prestaran fianza.

“Anoche impartí las instrucciones que al momento de ingresar, todo movimiento de ambas personas tiene que ser por separado bajo la custodia de oficiales correccionales. Ellos se ubican en celdas en edificios específicamente establecidos para esto. No tienen contacto con el resto de la población correccional”, explicó Escobar a la emisora radial. Incluso, se detiene el flujo de confinados cuando estas personas van a discurrir desde su unidad de vivienda o celda, hacia cualquier servicio, incluso en transporte para cualquier cita”.

Tras el referido del caso, el Departamento de la Familia asumió custodia de una niña de tres años que es hermana de la menor fallecida. Hasta el momento no se ha indicado si la menor sobreviviente también víctima de algún delito.