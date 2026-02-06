Reabren carril en la PR-10 tras desprendimiento de la carga de camión que transportaba tubos
Personal continúa realizando trabajos de limpieza y remoción de material
6 de febrero de 2026 - 6:49 AM
Actualizado el 6 de febrero de 2026 - 8:43 AM
La Policía informó que reabrieron un carril de la carretera PR-10 que había sido obstruido por el desprendimiento de la carga de un camión que transportaba unos tubos de concreto para alcantarillados.
El incidente fue reportado en horas de la mañana por la Oficina de Prensa de Utuado en el kilómetro 47.3, a la altura del puente Caguanita, en dirección de Utuado a Arecibo.
Aunque el tramo se encuentra abierto para el tránsito vehicular en ambas direcciones, la Uniformada indicó que continúan los trabajos de limpieza y remoción de material en el área.
“Se exhorta a los conductores a transitar con precaución, reducir la velocidad en la zona y mantenerse atentos a las instrucciones del personal en el lugar, mientras culminan los trabajos de limpieza”, informó la Policía.
En el lugar se encuentran agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Utuado, con personal de la Administración para el Manejo de Emergencias.
