Agentes de la Policía estatal y municipal, en coordinación con el Departamento de Educación, realizaron, este viernes, el desalojo preventivo de las escuelas superiores Dr. José M. Lázaro, conocida como “La Kodak”, y la Gilberto Concepción de Gracia, en Carolina, luego de que una madre reportara a su hijo de 16 años, estudiante del primer plantel mencionado, desaparecido y armado.

En entrevista con El Nuevo Día, el comisionado de Seguridad de Educación, César González, indicó que la agencia advino en conocimiento, esta mañana, de que la progenitora informó que su hijo estaba desaparecido y que se había llevado un rifle del hogar. Asimismo, la mujer indicó a las autoridades que su hijo había expresado tener problemas de rezago académico.

Ante esto, “se tomó la determinación de hacer un desalojo paulatino, preventivo, organizado, con guaguas escolares, con la policía de Puerto Rico y Policía municipal, para darle un espacio a que realice el proceso de investigación, rastreo de teléfono, identificación y dónde está el menor de edad”, explicó González, al tiempo que reiteró que el menor no expresó “en ningún momento” que iba a cometer algún acto contra el plantel escolar.

PUBLICIDAD

Señaló, en este sentido, que la situación no se está atendiendo como una de tirador activo y que no ha hay una amenaza de tiroteo contra las escuelas. “Hay un niño desaparecido armado, pero no vamos a minimizar el incidente”, recalcó.

Como parte del protocolo establecido, aseguraron, mediante un proceso de identificación, que el menor no estuviese en las escuelas, se hizo el proceso de “lockdown” en lo que se certificaba ese particular “para garantizar la seguridad de todos los menores y del personal”, y luego la policía certificó que el adolescente tampoco estaba en terrenos cercanos a los planteles.

“Ahí (luego de esos pasos) entonces que se comienza con un proceso de desalojo paulatino. Aquí no fue que despachamos a los nenes para que caminaran por la avenida Monserrate, por ahí solos, no. Organizado porque no existe una amenaza directa contra el plantel”, dijo González.

Entretanto, la Policía continúa con la búsqueda del menor, indicó el funcionario. Sostuvo que tras los desalojos, el Departamento de Educación dará espacio a la Policía para que continúe con los esfuerzos de dar con el menor en lo que resta del día y durante el fin de semana. El domingo evaluarán la situación con el componente del Departamento de Seguridad Pública y tomarán medidas adicionales de ser necesario.

Pendiente a elnuevodia.com para la actualización de la nota.