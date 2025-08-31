Reanudan búsqueda activa de pescador afectado por un rayo en lago de Villalba

Personal de rescate reanuda en la mañana de este domingo la búsqueda activa de un pescador que cayó al lago Toa Vaca en Villalba tras el impacto de un rayo en la tarde de ayer, sábado.

Las labores están encabezadas por el personal del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), con FURA de la Policía, primeros respondedores de Villalba, municipios aledaños, y múltiples voluntarios.

Cerca de la media noche, NMEAD informó en declaraciones escritas que “buzos rescatistas realizaron una búsqueda activa hasta las 11:00 pm (de este sábado) del pescador reportado como desaparecido”, pero “no lo encontraron”.

Explicó que durante la madrugada se mantendrían atentos funcionarios de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) y la Policía Municipal de Villalba con una “búsqueda pasiva”.

Agregó que este domingo, el resto del personal regresa “para retomar la búsqueda activa en la mañana, cuando se sumarán más recursos de otros municipios y agencias”.

“El comisionado Ángel Jiménez Colón y el alcalde Dan Santiago mantuvieron informados a los familiares”, apuntó NMEAD.

“En las labores participaron las zonas de Ponce y Guayama del NMEAD, las OMMEs de Villalba, Arecibo, Coamo, Lares y Ponce, además de pescadores voluntarios”, añadió.

Originalmente, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó sobre una llamada, a las 3:20 p.m., al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre el impacto de un rayo que afectó a dos personas cerca del club de pesca del lago.

Posteriormente, agentes de la Policía Municipal de Villalba confirmaron que una persona cayó al agua tras el suceso y se hundió.

Mientras, una segunda persona que lo acompañaba en el bote, de 39 años y residente de Lares, resultó con heridas en las manos, pero las autoridades indicaron que permanece en condición estable.