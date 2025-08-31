Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
31 de agosto de 2025
79°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reanudan búsqueda activa de pescador afectado por un rayo en lago de Villalba

Otra persona también resultó perjudicada, pero se encuentra en condición estable

31 de agosto de 2025 - 6:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las labores están encabezadas por el personal del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), con FURA de la Policía, primeros respondedores de Villalba, municipios aledaños, y múltiples voluntarios. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Personal de rescate reanuda en la mañana de este domingo la búsqueda activa de un pescador que cayó al lago Toa Vaca en Villalba tras el impacto de un rayo en la tarde de ayer, sábado.

RELACIONADAS

Las labores están encabezadas por el personal del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), con FURA de la Policía, primeros respondedores de Villalba, municipios aledaños, y múltiples voluntarios.

Cerca de la media noche, NMEAD informó en declaraciones escritas que “buzos rescatistas realizaron una búsqueda activa hasta las 11:00 pm (de este sábado) del pescador reportado como desaparecido”, pero “no lo encontraron”.

Explicó que durante la madrugada se mantendrían atentos funcionarios de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) y la Policía Municipal de Villalba con una “búsqueda pasiva”.

Agregó que este domingo, el resto del personal regresa “para retomar la búsqueda activa en la mañana, cuando se sumarán más recursos de otros municipios y agencias”.

“El comisionado Ángel Jiménez Colón y el alcalde Dan Santiago mantuvieron informados a los familiares”, apuntó NMEAD.

“En las labores participaron las zonas de Ponce y Guayama del NMEAD, las OMMEs de Villalba, Arecibo, Coamo, Lares y Ponce, además de pescadores voluntarios”, añadió.

Originalmente, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó sobre una llamada, a las 3:20 p.m., al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre el impacto de un rayo que afectó a dos personas cerca del club de pesca del lago.

Posteriormente, agentes de la Policía Municipal de Villalba confirmaron que una persona cayó al agua tras el suceso y se hundió.

Mientras, una segunda persona que lo acompañaba en el bote, de 39 años y residente de Lares, resultó con heridas en las manos, pero las autoridades indicaron que permanece en condición estable.

La Policía no ha ofrecido, de momento, la identidad de los pescadores.

Tags
VillalbaNMEADPolicía de Puerto RicoDesaparecidosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 31 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: