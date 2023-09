Las autoridades reanudaron esta mañana la búsqueda por mar de un adolescente de 15 años que habría sido arrastrado ayer por el mar en Luquillo.

Los rescatistas regresaron al agua tan pronto amaneció hoy para tratar de dar con el paradero de un adolescente que no ha sido identificado.

El director de la Oficina de Manejo de Emergencias del Municipio de Luquillo, Omar Torres, indicó que ayer pudo conversar con la madre y allegados del menor, quien fue identificado, pero su nombre no fue divulgado públicamente.

“Hablé con un jovencito de 14 años que estaba con él. Me dijo que estaban a una distancia (de la orilla) donde el agua les llegaba al pecho. Cuando se percataron que la corriente los estaba arrastrando y que ya no podían pararse en el piso, trataron de salir. Dos lograron salir, pero el jovencito de 15 años no logró salir”, relató Torres. “En lo que avisaron y un adulto acudió, ya se había desaparecido del lugar”.

PUBLICIDAD

Torres indicó que el área del incidente fue en el lugar donde termina el balneario y comienza la parte posterior de los Kioskos de Luquillo. Sostuvo que el lugar se puede considerar propensa a corrientes marinas, pero “no con gran volumen”.

“Sí se crea corriente marina, así sea de un nudo (de velocidad)”, comentó Torres, quien señaló que el personal comenzaría por seguir la misma corriente marina del lugar donde desapareció ayer.

Sobre las condiciones del tiempo durante la búsqueda, explicó que durante la mañana lucía despejado y sin marejadas que impidieran los trabajos. Asimismo, destacó que hasta el mediodía esperaban marea baja, lo que también ayudaría en los esfuerzos del personal.

La búsqueda por agua se había detenido anoche por las condiciones del mar y la oscuridad, pero la vigilancia nunca se detuvo, explicó la portavoz del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Mariana Cobián.

Indicó que permaneció personal con torres de iluminación desde la costa, hasta la mañana de hoy, cuando los rescatistas retomaron la búsqueda con botes.

En comunicado de prensa, la Policía informó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un menor de 15 años arrastrado por corrientes marinas.

Los hechos fueron reportados a eso de las 3:31 p.m. de ayer, domingo, en la playa que ubica detrás de los kioskos de Luquillo.

El menor fue descrito como de tez blanca, cabello negro largo con dos trenzas, ojos color marrón, de cinco pies y cuatro pulgadas de estatura, y 105 libras de peso. Vestía un pantalón de traje de baño color azul.

En el operativo de búsqueda de ayer participó personal de la División Marina de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía, de la Guardia Costera, de la zona de Ceiba del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y de la organización sin fines de lucro Luquillo Beach Rescue.