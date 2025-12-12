Regresa a su hogar adolescente de 15 años que fue reportado como desaparecido en Arecibo

El adolescente David Jesús Cortés Ruiz, de 15 años, que fue reportado como desaparecido por su madre en Arecibo, regresó en la tarde de este viernes a su hogar.

La información fue confirmada por la teniente Rose Mary Rosado Pérez, directora de la División de Propiedad, Robo, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.

El informe de la Policía sostiene que el menor “regresó a su residencia en buen estado de salud”.

De acuerdo con la requisitoria por persona desaparecida, Cortés Ruiz había sido reportado como desaparecido la noche del miércoles, 10 de diciembre. Su madre notó que el adolescente no estaba en su residencia y desconocía su paradero.

En ese momento, el menor fue descrito con tez blanco, 130 libras de peso, de cinco pies con seis pulgadas de estatura, pelo y ojos negros, y tiene una marca o cicatriz en la ceja del lado izquierdo. Se desconoce la ropa que vestía al momento de su desaparición.

David Jesús Cortes Ruiz de 15 años, fue visto por última vez en la urbanización Los Olmos, en Arecibo. (Suministrada por la Policía)

