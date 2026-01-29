Reportan a dos adolescentes como desaparecidos en San Juan

Familiares reportaron esta semana como desaparecidos a dos adolescentes en el área de Puerto Nuevo, en San Juan.

Los menores fueron identificados como Sebastián Rodríguez, de 14 años, y Lyeah Cabrera, de 15 años.

De acuerdo con la información suministrada a las autoridades, los familiares indicaron que ambos fueron vistos por última vez el martes en la escuela superior Trina Padilla de Sanz en Puerto Nuevo, donde no tomaron las clases de tutorías en la tarde y se desconoce su paradero.

Se buscó en los alrededores del residencial San Fernando y la urbanización Puerto Nuevo, la vivienda de ambos y observaron que todo estaba en orden. También verificaron en hospitales cercanos y en estaciones del Tren Urbano, sin encontrar alguna novedad.

Al salir de la escuela, Rodríguez vestía uniforme escolar con polo blanca y líneas azules, pantalones “cargo” negros, tenis negras y con otros colores. Mientras, Cabrera vestía camisa polo blanca, falda de color a cuadros y tenis negras.

“Son chicos estudiosos. No cortaban clase, no han tenido problemas en la escuela. Esto surgió de la nada”, indicó Carmen Castillo, madre de Cabrera, en entrevista con TeleOnce.

“Si alguien los ve, si alguien los está encubriendo, que por favor los lleven a un lugar, a la misma escuela”, agregó.

Por su parte, Marinelly Gonzalez, madre de Rodríguez, destacó que no es usual que su hijo se desvíe de la rutina de la escuela y las prácticas de deportes sin notificarle.

“Lo vieron salir a las 2:30 y se montaron en un carro Yaris color azul”, dijo González a WAPA TV, añadiendo que no le ofrecieron detalles adicionales ni tablilla.

Su hermana acudió a las redes sociales para exhortar a la ciudadanía a ayudar para dar con su paradero.

Por su parte, el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, dijo que estaban cooperando con las autoridades.

“Parte de la investigación se origina de la escuela. Estos dos jóvenes sí salieron de la escuela. Hay cámaras de seguridad en el plantel escolar. Igualmente, todos estos pietajes son parte del proceso investigativo”, dijo Ramos a TeleOnce. “Nos unimos al llamado de que regresen a casa”.

El funcionario dijo que activaron el protocolo con la participación del trabajador social de la escuela, así como el director y resaltó que la información que le ha llegado es que los progenitores de ambos menores siempre han estado muy presentes en la vida de sus hijos.

Sin embargo, Ramos declinó comentar detalles sobre el contenido de lo que se aprecia en las imágenes. Se limitó a indicar que sí “hay vídeos que nos dejan saber que estos dos jóvenes se fueron”.