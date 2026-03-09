Reportan accidente de tránsito fatal cerca de una escuela en Guayama
La Policía cerraría un tramo de la carretera PR-54 mientras se lleva a cabo la investigación
9 de marzo de 2026 - 6:52 AM
Un hombre falleció en un accidente de tránsito en la mañana de este lunes, cerca de una escuela, en Guayama, informó la Policía.
De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 5:45 a.m., en la carretera PR-54, antes de llegar a la escuela María Socorro.
Según la Uniformada, el conductor de un vehículo Hyundai Tucson blanco murió tras impactar un poste del tendido eléctrico.
Se esperaba que el tramo de la carretera fuera cerrado durante la investigación del caso, por lo que se recomendaba a los conductores buscar rutas alternas.
Hasta este domingo, la Policía había reportado 37 muertes en accidentes de tránsito en lo que va de este año, 20 menos que los 57 registrados a la misma fecha en el 2025.
