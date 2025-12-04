Reportan como desaparecida a mujer de 91 años en Rincón

La Policía solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero de una mujer de 91 años que fue reportada como desaparecida el pasado 3 de diciembre, en Rincón.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el superintendente Joseph González ordenó activar la Alerta Silver para alertar al público sobre la desaparición de Santa Crespo Candelaria, en los predios de su residencia en el barrio pueblo, calle Encanto.

Un vecino de la nanogenaria, Richard Figueroa, avisó a las autoridades que no la ha visto desde hace varios días.

Crespo Candelaria fue descrita como de tez blanca, cabello blanco, ojos marrón, mide 4’09” y pesa 116 libras, aproximadamente.

De acuerdo con la Policía, Crespo Candelaria “padece de demencia”.