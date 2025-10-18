Reportan doble asesinato en Juncos

Un doble asesinato fue reportado en la noche de este viernes en Juncos, confirmó a El Nuevo Día la Oficina de Prensa de la Policía.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en la cancha del barrio Lirios Dorados, en la carretera PR-9928.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron los cuerpos sin vida de dos hombres.