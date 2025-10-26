Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
26 de octubre de 2025
78°aguaceros
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan tres accidentes fatales en Mayagüez, Dorado y Guayanilla

En uno de los casos, una joven de 20 años murió tras un choque de motora

26 de octubre de 2025 - 6:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los dos accidentes fatales fueron reportados por separado a la 1:15 y 1:40 de la madrugada en Mayagüez y Guayanilla. (Ramon "Tonito" Zayas)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Tres personas fallecieron en accidentes vehiculares que son investigados por la Policía desde la madrugada de este domingo en Mayagüez, Dorado y Guayanilla.

RELACIONADAS

En uno de los casos, una joven de 20 años falleció en un incidente reportado a eso de las 3:26 a.m. de hoy, en la carretera PR-165 en Dorado.

Según la información preliminar, después de que la Uniformada fuera alertada sobre un choque fatal con un “objeto fijo”, los agentes fueron informados de que Emergencias Médicas había transportado a una pareja en condición de gravedad al Centro Médico de Río Piedras.

Luego de ofrecerle asistencia médica, la fémina de 20 años falleció, mientras que un hombre de 25 años se encuentra en condición de gravedad.

Mientras, más temprano, otro accidente fatal se registró a eso de las 1:15 a.m., en la avenida González Clemente de Mayagüez.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un incidente con una motora.

Cuando llegaron los agentes, encontraron una persona sin signos de vida en relación al accidente.

Mientras, a eso de la 1:40 a.m, una llamada al Sistema 9-1-1 avisó sobre un accidente de carro con un “objeto fijo” en la carretera PR-2, cerca de la salida 206 en Guayanilla.

Cuando llegaron los oficiales, encontraron a una persona sin signos de vida.

Por otro lado, las autoridades investigan un accidente que dejó en condición de gravedad a un hombre en Yabucoa.

Los hechos fueron reportados a eso de las 4:26 de la tarde de este sábado, en frente a un negocio en la carretera PR-901.

La información preliminar apunta a que un hombre sufrió heridas de gravedad, por lo que fue transportado a un hospital, mientras que las autoridades investigan las circunstancias del incidente.

Tags
Policía de Puerto RicoAccidentes de TránsitoBreaking NewsMayagüezDoradoGuayanilla
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 26 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: