Reportan tres accidentes fatales en Mayagüez, Dorado y Guayanilla

Tres personas fallecieron en accidentes vehiculares que son investigados por la Policía desde la madrugada de este domingo en Mayagüez, Dorado y Guayanilla.

En uno de los casos, una joven de 20 años falleció en un incidente reportado a eso de las 3:26 a.m. de hoy, en la carretera PR-165 en Dorado.

Según la información preliminar, después de que la Uniformada fuera alertada sobre un choque fatal con un “objeto fijo”, los agentes fueron informados de que Emergencias Médicas había transportado a una pareja en condición de gravedad al Centro Médico de Río Piedras.

Luego de ofrecerle asistencia médica, la fémina de 20 años falleció, mientras que un hombre de 25 años se encuentra en condición de gravedad.

Mientras, más temprano, otro accidente fatal se registró a eso de las 1:15 a.m., en la avenida González Clemente de Mayagüez.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un incidente con una motora.

Cuando llegaron los agentes, encontraron una persona sin signos de vida en relación al accidente.

Mientras, a eso de la 1:40 a.m, una llamada al Sistema 9-1-1 avisó sobre un accidente de carro con un “objeto fijo” en la carretera PR-2, cerca de la salida 206 en Guayanilla.

Cuando llegaron los oficiales, encontraron a una persona sin signos de vida.

Por otro lado, las autoridades investigan un accidente que dejó en condición de gravedad a un hombre en Yabucoa.

Los hechos fueron reportados a eso de las 4:26 de la tarde de este sábado, en frente a un negocio en la carretera PR-901.