NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan un herido de bala en un hotel de Quebradillas

Los hechos se reportaron temprano en la mañana de hoy, lunes

19 de enero de 2026 - 9:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El individuo no ha sido identificado oficialmente por la Policía. (Archivo / GFR Media)
Agentes de la Policía de un cuartel cercano en Quebradillas respondieron tras una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos personas fueron detenidas como sospechosos de un confuso incidente en el que una persona resultó herida de bala en Quebradillas, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 5:46 de la mañana de hoy, lunes, en un hotel en el área de Guajataca.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala. Inicialmente se indicó que era un guardia de seguridad, pero la Policía indicó que no fue así.

Posteriormente, los agentes encontraron a la persona herida cerca del lugar, pero no se precisó de inmediato quién es el herido ni las circunstancias en que fue baleado.

Agentes de la Policía de un cuartel de Quebradillas, cercano al lugar, llegaron de inmediato y mantienen detenidas a dos personas “sospechosas”, según la Uniformada.

De la investigación preliminar se desprende que se han ocupado armas de fuego y un vehículo.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
