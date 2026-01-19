Reportan un herido de bala en un hotel de Quebradillas

Dos personas fueron detenidas como sospechosos de un confuso incidente en el que una persona resultó herida de bala en Quebradillas, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 5:46 de la mañana de hoy, lunes, en un hotel en el área de Guajataca.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala. Inicialmente se indicó que era un guardia de seguridad, pero la Policía indicó que no fue así.

Posteriormente, los agentes encontraron a la persona herida cerca del lugar, pero no se precisó de inmediato quién es el herido ni las circunstancias en que fue baleado.

Agentes de la Policía de un cuartel de Quebradillas, cercano al lugar, llegaron de inmediato y mantienen detenidas a dos personas “sospechosas”, según la Uniformada.