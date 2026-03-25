Río desbordado en Vega Alta provoca el cierre de un tramo de la carretera PR-2
La Policía indicó que el río Cibuco salió de su cauce desde la noche del martes
25 de marzo de 2026 - 7:26 AM
25 de marzo de 2026 - 7:26 AM
Un tramo de la carretera PR-2 fue cerrado al tránsito por el desbordamiento del río Cibuco en Vega Alta, informó la Policía.
En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que la vía no está accesible al tránsito desde la Casa Alcaldía hasta la salida hacia el expreso, antes del peaje, en Vega Alta.
Agregó que “no hay paso para las dos vías, por lo que permanecen cerradas hasta ahora”.
Explicó que la situación se debe “al desbordamiento del río Cibuco desde horas de la noche de ayer”.
“Los conductores que se dirigen de Vega Baja a Vega Alta y de Dorado a Vega Baja se verán afectados debido a esto”, advirtió.
“El personal de la Policía Municipal se encuentra en el lugar dirigiendo el tránsito y está tomando medidas para la entrada a la escuela superior Ileana De Gracia”, agregó.
De otro lado, cerca de las 6:30 de la mañana de hoy la Policía reportó que el tramo que transcurre por la parte posterior del restaurante El Platanal y que da acceso a la tienda Capri en el centro comercial de Rexville en Bayamón, se encuentra inundado debido a un tubo roto.
“Se les advierte a los conductores que transiten por el área, para que tomen medidas de desvío, en lo que las agencias pertinentes, que se encuentran en el lugar, continúan con los trabajos”, detalló.
La carretera PR-167 no está afectada por el incidente.
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