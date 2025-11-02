Roban cientos de dólares de agencia hípica en Río Piedras
Sospechan que los intrusos forzaron una ventanilla para lograr acceso al negocio
2 de noviembre de 2025 - 2:13 PM
Las autoridades investigan el robo de cientos de dólares tras forzar la entrada a una agencia hípica este domingo en Río Piedras.
El caso fue reportado a eso de las 8:20 a.m., en la agencia hípica 367, localizada en la marginal de la Avenida 65 de Infantería.
Según el informe de la Policía, el querellante alegó que “al llegar al local se percató que alguien forzó una ventanilla y obtuvo acceso al interior del establecimiento”.
“Una vez ahí, con un aparente tubo de metal, forzaron la caja registradora y se apropiaron de $680.00 en efectivo”, agregó el comunicado de la Uniformada.
El policía municipal Joel Estrada investigó la querella y realizó las gestiones con personal de Servicios Técnicos.
