Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
2 de noviembre de 2025
87°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban cientos de dólares de agencia hípica en Río Piedras

Sospechan que los intrusos forzaron una ventanilla para lograr acceso al negocio

2 de noviembre de 2025 - 2:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía informó que la División de Robo investiga el incidente. (GFR Media)
El caso fue reportado en la marginal de la Avenida 65 de Infantería.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan el robo de cientos de dólares tras forzar la entrada a una agencia hípica este domingo en Río Piedras.

RELACIONADAS

El caso fue reportado a eso de las 8:20 a.m., en la agencia hípica 367, localizada en la marginal de la Avenida 65 de Infantería.

Según el informe de la Policía, el querellante alegó que “al llegar al local se percató que alguien forzó una ventanilla y obtuvo acceso al interior del establecimiento”.

“Una vez ahí, con un aparente tubo de metal, forzaron la caja registradora y se apropiaron de $680.00 en efectivo”, agregó el comunicado de la Uniformada.

El policía municipal Joel Estrada investigó la querella y realizó las gestiones con personal de Servicios Técnicos.

Tags
Policía de Puerto RicoRobos
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 2 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: