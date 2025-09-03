Roban prendas y queman casa de hombre que le dio muerte a presunto asaltante en Guayama

La residencia del hombre que en la tarde del domingo dio muerte a un presunto asaltante en el barrio Pueblito del Carmen en Guayama, fue objeto de un nuevo ataque, cuando un desconocido la escaló y posteriormente le prendió fuego, confirmó la Policía.

El querellante denunció que alguien rompió la ventana trasera de su casa, logró acceso y se apropió de una cadena de oro, un reloj Rado de oro blanco, un brazalete de oro de 24k, un San Lázaro de oro de 24k y un reloj Invicta. La propiedad fue valorada en $12,500.

Posteriormente, la residencia fue incendiada, por lo que se alertó al Negociado de Bomberos de Puerto Rico, que se movilizó a la residencia y lograron extinguir el fuego. En el incidente, que se encuentra bajo investigación policíaca, nadie resultó herido.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama y a la Unidad de Explosivos de Ponce, quienes continuarán con la pesquisa.

Homicidio justificable

De otro lado, la Policía catalogó como “homicidio justificable” el incidente reportado a las 6:36 p.m. del domingo en la residencia del perjudicado.

Según la investigación preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a los uniformados sobre una persona herida en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron al perjudicado -portando una pistola para la cual posee licencia- quien alegó que el presunto asaltante entró a su residencia y lo agredió con un palo en la cabeza y brazo izquierdo, por lo que se defendió con su arma.

Posteriormente, localizaron a un hombre, identificado como Eli Saúl López Pomales, de 35 años y residente de Guayama, con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.