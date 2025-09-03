Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
3 de septiembre de 2025
86°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban prendas y queman casa de hombre que le dio muerte a presunto asaltante en Guayama

El nuevo incidente se reportó anoche y la propiedad robada fue valorada en $12,500

3 de septiembre de 2025 - 8:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la Policía. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La residencia del hombre que en la tarde del domingo dio muerte a un presunto asaltante en el barrio Pueblito del Carmen en Guayama, fue objeto de un nuevo ataque, cuando un desconocido la escaló y posteriormente le prendió fuego, confirmó la Policía.

RELACIONADAS

El querellante denunció que alguien rompió la ventana trasera de su casa, logró acceso y se apropió de una cadena de oro, un reloj Rado de oro blanco, un brazalete de oro de 24k, un San Lázaro de oro de 24k y un reloj Invicta. La propiedad fue valorada en $12,500.

Posteriormente, la residencia fue incendiada, por lo que se alertó al Negociado de Bomberos de Puerto Rico, que se movilizó a la residencia y lograron extinguir el fuego. En el incidente, que se encuentra bajo investigación policíaca, nadie resultó herido.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama y a la Unidad de Explosivos de Ponce, quienes continuarán con la pesquisa.

Homicidio justificable

De otro lado, la Policía catalogó como “homicidio justificable” el incidente reportado a las 6:36 p.m. del domingo en la residencia del perjudicado.

Según la investigación preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a los uniformados sobre una persona herida en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron al perjudicado -portando una pistola para la cual posee licencia- quien alegó que el presunto asaltante entró a su residencia y lo agredió con un palo en la cabeza y brazo izquierdo, por lo que se defendió con su arma.

Posteriormente, localizaron a un hombre, identificado como Eli Saúl López Pomales, de 35 años y residente de Guayama, con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Al lugar se personaron los paramédicos de Emergencias Médicas, que le brindaron los primeros auxilios y lo transportaron a una institución hospitalaria del área, donde el médico de turno certificó su muerte.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRobosSeguridadCIC
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 3 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: