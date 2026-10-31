Rompieron los candados: roban más de 600 galones de diésel de dos estaciones de bombeo de la AAA en Arecibo
El combustible hurtado fue valorado en $3,014.70, confirmó la Policía
31 de octubre de 2026 - 10:48 AM
31 de octubre de 2026 - 10:48 AM
La Policía de Puerto Rico investigan el hurto de combustible diésel de dos estaciones de bombeo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ubicadas en Arecibo.
Según el informe policiaco, los hechos fueron reportados durante el viernes, en una estación localizada en la urbanización Paseo Reales y otra en la urbanización Los Pinos 1, en el barrio Santana.
Un representante de la AAA denunció ante las autoridades que alguien rompió los candados de ambas instalaciones para acceder a los tanques de suministro y apropiarse de 375 galones de diésel en una de las estaciones y otros 236 galones en la segunda.
El combustible hurtado fue valorado en $3,014.70.
El agente Miguel Barreto Cruz, adscrito al Precinto 207 de Sabana Hoyos, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, que continuará con las pesquisas.
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