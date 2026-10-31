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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rompieron los candados: roban más de 600 galones de diésel de dos estaciones de bombeo de la AAA en Arecibo

El combustible hurtado fue valorado en $3,014.70, confirmó la Policía

31 de octubre de 2026 - 10:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico investigan el hurto de combustible diésel de dos estaciones de bombeo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ubicadas en Arecibo.

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Según el informe policiaco, los hechos fueron reportados durante el viernes, en una estación localizada en la urbanización Paseo Reales y otra en la urbanización Los Pinos 1, en el barrio Santana.

Un representante de la AAA denunció ante las autoridades que alguien rompió los candados de ambas instalaciones para acceder a los tanques de suministro y apropiarse de 375 galones de diésel en una de las estaciones y otros 236 galones en la segunda.

El combustible hurtado fue valorado en $3,014.70.

El agente Miguel Barreto Cruz, adscrito al Precinto 207 de Sabana Hoyos, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, que continuará con las pesquisas.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICAAAArecibo
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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