Rompieron los candados: roban más de 600 galones de diésel de dos estaciones de bombeo de la AAA en Arecibo

Según el informe policiaco, los hechos fueron reportados durante el viernes, en una estación localizada en la urbanización Paseo Reales y otra en la urbanización Los Pinos 1, en el barrio Santana.

Un representante de la AAA denunció ante las autoridades que alguien rompió los candados de ambas instalaciones para acceder a los tanques de suministro y apropiarse de 375 galones de diésel en una de las estaciones y otros 236 galones en la segunda.

El combustible hurtado fue valorado en $3,014.70.