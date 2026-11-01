Salió a ejercitarse en bicicleta y lo asaltaron a punta de pistola en Barceloneta
La víctima fue sorprendida por dos hombres armados mientras transitaba por la carretera PR-140
1 de noviembre de 2026 - 8:41 AM
1 de noviembre de 2026 - 8:41 AM
La Policía investiga el asalto a mano armada de un ciclista que realizaba ejercicio en la tarde del sábado en la carretera PR-140, en Barceloneta.
Según el informe policial, el hombre, de 57 años y residente de Manatí, transitaba por la vía mientras se ejercitaba cuando fue sorprendido por dos hombres armados.
Estos, según el escrito, viajaban en un vehículo y, mediante amenaza, lo despojaron de $125 en efectivo.
No se precisó si el ciclista recibió alguna agresión durante el suceso.
La investigación del caso continuará en manos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.
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