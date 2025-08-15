Se entrega sospechoso de asesinar al turista Kevin Mares en La Perla

El hombre que figura como sospechoso de asesinar al turista Kevin Mares, de 25 años y residente del condado de Queens, Nueva York, se entregó a las autoridades.

La información fue confirmada a El Nuevo Día por la Policía, que indicó que el hombre llegó hasta el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en compañía de su abogado.

Más temprano, la Policía había confirmado que ya tenía identificado al sospechoso del asesinato y que esta tarde se estarían radicando cargos en su contra.

El crimen ocurrió la madrugada del 10 de agosto en la calle Lucila Silva, frente al negocio Refugio de Hombres Maltratados, en la barriada La Perla, en San Juan.

Según la versión de la Policía, en el lugar se produjo una discusión ajena al turista. Durante el suceso, se realizaron varios disparos y una de las balas alcanzó al joven.

PUBLICIDAD

Mares viajó a la isla junto a unas amistades para asistir a la serie de conciertos “No me quiero ir de aquí” del artista urbano Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico.

Trasfondo del caso

Los hechos se reportaron a las 4:13 a.m. del 10 de agosto, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente.

Según el informe policial, Mares, quien recibió una herida de bala en el abdomen, fue trasladado hasta el Centro Médico en Río Piedras, donde se certificó su muerte.

Por su parte, un hombre de 46 años y su hermana, de 45, quienes también resultaron heridos de bala, fueron trasladados a un hospital de la ciudad capital.

Tras el crimen, la Policía informó que en la escena se observaron varios rastros de lo que parecía ser sangre y que en un callejón se ocupó un abastecedor negro, marca Glock, cargado con 31 municiones calibre 9 milímetros.