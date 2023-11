Una investigación por una serie de vehículos hurtados y otros con daños en Mayagüez llevó a las autoridades a descubrir que los responsables eran tres menores de edad que se habían grabado mientras cometían los delitos.

La teniente Yoarys Arroyo Vélez, directora de la División de Investigaciones de Vehículos Hurtados de Mayagüez, indicó que los tres menores serán procesados por el robo de cinco vehículos, mientras que son investigados por otras faltas.

“Hay más de diez querellas que se presumen que son ellos, pero faltaron pruebas para esos otros casos, pero por el modus operandi, pensamos que fueron ellos”, comentó Arroyo Vélez a El Nuevo Día.

“Fue una cosa espantosa. Se grababan tipo película, desde la planificación (de los hurtos), siguiendo los vehículos, dando escolta a los vehículos hurtados, acechando los vehículos y cuando iban a los residenciales a vender los vehículos”, agregó. “Tenían la película bien hecha”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Arroyo Vélez destacó que los detenidos “no hacían esto por necesidad. No son de residencial, barriada ni de escasos recursos o por falta de educación. Son de estatus socioeconómico medio alto. Eso es lo más impactante de este caso”.

La oficial señaló que los padres “estaban totalmente ajenos” a lo que hacían los tres menores.

“Son padres trabajadores, que desconocían lo que ellos estaban haciendo a esas horas de la noche. Los hacían estudiando”, apuntó Arroyo Vélez.

La Policía informó que los hechos se remontan al pasado 1 de agosto de 2023, cuando en horas de la madrugada los tres adolescentes hurtaron un vehículo marca Kia Rio, color azul del 2019 en la urbanización Sultana de Mayagüez.

En relación con estos hechos, agentes de la División de Patrullas de Carreteras Mayagüez observaron ese auto mientras transitaba por una carretera pública, donde los intervinieron.

En ese momento comenzó la pesquisa que catalogaron como “compleja”. En el proceso, lograron “recuperar” dos vehículos que habían sido hurtados.

Luego, obtuvieron evidencia y se radicaron faltas adicionales por otro vehículo que intentaron apropiarse, mientras que fueron identificados otros dos dos vehículos que resultaron con “daños”.

“Por su ignorancia y juventud, no saben a todo lo que se expusieron. Iban por la carretera con un bate rompiendo cristales y retrovisores de vehículos que se encontraban por el camino. Se pudieron haber encontrado con alguien armado resultando en una desgracia”, manifestó Arroyo Vélez.

De acuerdo con la teniente, pese a los hechos delitos ya denunciados, “las largas horas de investigación permitieron que se detuviera esta ganga en un sus inicios”.

PUBLICIDAD

“No fue una ganga que estuvo operando por años. Ellos admitieron los hechos que estaban comenzando. Varios de ellos, como sus padres, han sido cooperadores”, expuso.

Las faltas imputadas son por violaciones a la Ley 8 de Vehículos de Vehículos y Tránsito. No obstante, la Policía podría comenzar procesos administrativos contra alguno de los padres debido a que los menores habrían tenido acceso a armas de fuego que tienen registradas con sus licencias, lo que requiere tenerlas en un lugar seguro y bajo control.

“Tuvieron acceso hasta a armas de fuego de los padres para cometer los delitos. En los vídeos se ven, aunque no surgen de la intervención con ellos”, explicó Arroyo Vélez.

Mientras, la oficial informó que los mismos menores también han estado en el radar de investigaciones de la División de Propiedad de la Policía por sospechas de escalamientos en negocios.

En cuanto a la pesquisa de los vehículos hurtados, Arroyo Vélez informó que, por el momento, el caso se concentra en los tres menores, pero que no descartan pesquisas relacionadas posteriormente.

“Estamos pendiente de personas externas a ellos que les pedían los vehículos. Ninguno de los tres menores divulgó información sobre eso, pero por otras investigaciones que ya teníamos en curso, tenemos personas que pudieran estar vinculadas a esas peticiones, relacionado a casos previos, que tiene unas coincidencias con este caso”, dijo la oficial.

En relación con los vídeos, Arroyo Vélez indicó que varios fueron subidos a las redes sociales, en los que notó que “era por el fun (diversión)”.

PUBLICIDAD

“La mayoría de los que subían no se ven sus imágenes (de sus rostros), pero sí, yo los conozco, sé quiénes son, aunque no se descarta que en alguno que otro de los vídeo que se ve que son ellos, en sus status. Se les ve con armas”, indicó la teniente, quien comentó que pudieron ver otros vídeos obtenido mediante fuentes que no quiso revelar.

Por los vídeos que llegaron a circular en las redes sociales, Arroyo Vélez consideró pudieron haber sido alertados más temprano, por parte de ciudadanos que hubieran visto las imágenes, pero no lo hicieron.

El caso fue llevado ante el juez Luis F. Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez, quien determinó causa para aprehensión en todas las queja-querellas presentadas.

La vista preliminar fue señalada para el 12 de febrero de 2024. El agente Luis A. Torré, adscrito a la División de Vehículos Hurtados de Mayagüez, bajo la supervisión del sargento Jean Lamberty, junto con la División de Patrullas de Carreteras Mayagüez, estuvieron a cargo del caso.