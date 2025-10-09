Opinión
9 de octubre de 2025
88°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se vuelca un vehículo en la entrada del Aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina

El incidente provocó congestión vehicular en la zona

9 de octubre de 2025 - 1:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dos personas resultaron con heridas leves. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un vehículo se volcó este jueves en la calle de entrada al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina (AILMM).

RELACIONADAS

Así lo confirmó la Comandancia de la Policía para la región de Carolina y la empresa Aerostar, que opera el aeropuerto.

Según la Policía, uno de los vehículos se volcó al chocar con otro auto poco antes del puente que ubica en la entrada de la instalación, luego de que los conductores salen de la avenida Baldorioty de Castro o llegan desde el Puente Teodoro Moscoso.

Por su parte, la empresa Aerostar informó que dos personas resultaron con “heridas leves”, pero fueron llevadas a hospitales como medida de precaución.

Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.)Tomada el 7 de mayo de 1964, obreros trabajaban en la construcción de estacionamientos en el AILMM. Las obras requirieron una inversión de $400,000 de fondos estatales e incluían 425 espacios adicionales para pasajeros y empleados, además de la redistribución del tránsitoen el área. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Colección Puertorriqueña Universidad de Puerto Rico en Río Piedras)En abril de este año, el operador Aerostar Airport Holding anunció una inversión millonaria para dotar el AILMM de un sistema de energía solar. En la foto, una vista de la Terminal B frente a la torre de control.
1 / 21 | El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años. Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) - Suministrada

Mientras, Aerostar indicó que oficiales en la escena habilitaron un carril para que los vehículos puedan transitar.

De todas formas, las personas que tengan que ir al AILMM pueden esperar congestión vehicular hasta que los autos sean removidos del lugar.

Tags
Policía de Puerto RicoAeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínAerostar Airport Holdings
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
