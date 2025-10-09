Se vuelca un vehículo en la entrada del Aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina

Un vehículo se volcó este jueves en la calle de entrada al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina (AILMM).

Así lo confirmó la Comandancia de la Policía para la región de Carolina y la empresa Aerostar, que opera el aeropuerto.

Según la Policía, uno de los vehículos se volcó al chocar con otro auto poco antes del puente que ubica en la entrada de la instalación, luego de que los conductores salen de la avenida Baldorioty de Castro o llegan desde el Puente Teodoro Moscoso.

Por su parte, la empresa Aerostar informó que dos personas resultaron con “heridas leves”, pero fueron llevadas a hospitales como medida de precaución.

1 / 21 | El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años. Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) - Suministrada 1 / 21 El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) Suministrada Compartir

Mientras, Aerostar indicó que oficiales en la escena habilitaron un carril para que los vehículos puedan transitar.