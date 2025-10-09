Se vuelca un vehículo en la entrada del Aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina
El incidente provocó congestión vehicular en la zona
9 de octubre de 2025 - 1:10 PM
Un vehículo se volcó este jueves en la calle de entrada al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina (AILMM).
Así lo confirmó la Comandancia de la Policía para la región de Carolina y la empresa Aerostar, que opera el aeropuerto.
Según la Policía, uno de los vehículos se volcó al chocar con otro auto poco antes del puente que ubica en la entrada de la instalación, luego de que los conductores salen de la avenida Baldorioty de Castro o llegan desde el Puente Teodoro Moscoso.
Por su parte, la empresa Aerostar informó que dos personas resultaron con “heridas leves”, pero fueron llevadas a hospitales como medida de precaución.
Mientras, Aerostar indicó que oficiales en la escena habilitaron un carril para que los vehículos puedan transitar.
De todas formas, las personas que tengan que ir al AILMM pueden esperar congestión vehicular hasta que los autos sean removidos del lugar.
